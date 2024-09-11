«Сижу возле ворот и жду, пока он заедет». Рахимов — о возможном переходе Чуни в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возможном переходе нападающего Марвина Чуни из итальянского «Фрозиноне» в казанский клуб. Ранее в СМИ появилась информация, что футболист сборной Албании близок к трансферу в «Рубин».

— Появилась информация, что состав «Рубина» пополнит нападающий Чуни, ждёте?

— Я сижу возле ворот и жду, пока он заедет. Я всегда говорил, что нельзя стоять на месте. Нужно освежить команду. Мы должны смотреть по нашим возможностям. Но не хочется заявлять тех, которые нам не помогут. Хочется качественных игроков, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 10 очков за семь матчей.