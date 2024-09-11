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«Объяснения ЭСК не устроили». Рахимов — о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»

«Объяснения ЭСК не устроили». Рахимов — о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал решение Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по итогам матча 7-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:1). По мнению ЭСК, судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на восьмой минуте матча. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

«Что касается неназначенного пенальти в ворота соперника, то меня эти объяснения не устроили, я не совсем понял их», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 10 очков за семь матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (17).

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