«Объяснения ЭСК не устроили». Рахимов — о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал решение Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по итогам матча 7-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:1). По мнению ЭСК, судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на восьмой минуте матча. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Что касается неназначенного пенальти в ворота соперника, то меня эти объяснения не устроили, я не совсем понял их», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 10 очков за семь матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (17).