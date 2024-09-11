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Парфёнов составил символическую сборную «Спартака» всех времён

Парфёнов составил символическую сборную «Спартака» всех времён
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов составил символическую сборную красно-белых всех времён. Интересно, что в свою команду мечты он не включил ни одного легионера. Сам Парфёнов выступал за «Спартак» с 1998 по 2005 год.

«Филимонов. Себя называть? Справа тогда буду. Хлестов, Бушманов, Ковтун, Аленичев, Тихонов, Цымбаларь, Титов, Баранов. И давайте Писарева», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам семи стартовых туров. Лидирует в чемпионате страны «Зенит», который является действующим чемпионом. Сине-бело-голубые выигрывали чемпионский титул в шести последних сезонах подряд.

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