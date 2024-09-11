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Игрок «Динамо» Фомин ответил, как Тюкавин и Лунёв пережили выезд сборной России во Вьетнам

Игрок «Динамо» Фомин ответил, как Тюкавин и Лунёв пережили выезд сборной России во Вьетнам
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о сентябрьском сборе национальной команды России. Подопечные Валерия Карпина в выездном товарищеском матче обыграли Вьетнам со счётом 3:0, а вторая встреча с Таиландом была отменена из-за тайфуна.

«Я не поехал в сборную России, потому что получил травму. Но сейчас подлечился, сыграл тайм в товарищеском матче с «Пари НН» и готовлюсь к следующей игре чемпионата.

Смотрел новости, связанные со сборной России, и следил, состоится ли матч с Таиландом. По итогу матч отменили. Сегодня видел и общался с Андреем Лунёвым и Константином Тюкавиным. Они спокойно тренируются, и с ними всё хорошо», — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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