Ли Карсли оценил влияние Гарри Кейна на игру сборной Англии

Временный главный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о нападающем национальной команды Гарри Кейне. Вчера, 10 сентября, Кейн оформил дубль в 100-м матче за сборной Англии в игре Лиги наций с Финляндией (2:0).

«То, как он тренируется и ведёт себя… Как вы можете себе представить, он отлично играет в завершении даже на тренировках. Неудивительно, что он забивает голы в матчах, ведь у него такие хорошие наклонности.

Он является отличным примером для остальных игроков. Он приходит первым на каждую тренировку, подаёт пример. Его игра уже адаптировалась по мере того, как он углублялся в неё. Когда Гарри в команде, важно, чтобы мы поддерживали с ним темп», — приводит слова Карсли ВВС.

Сборная Англии занимает второе место в турнирной таблице группы 2 Лиги В Лиги наций. Команда набрала шесть очков за два матча. На первой строчке располагается Греция (6).