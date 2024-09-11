Орещук: Соболев слабее Дзюбы во всём — ментально, технически, тактически и по мастерству

Футбольный агент Роман Орещук считает, что новичок «Зенита» Александр Соболев во всём уступает бывшему игроку сине-бело-голубых Артёму Дзюбе. В то же время Орещук подчеркнул, что тренерский штаб «Зенита» наверняка понимает, как использовать Соболева.

«Соболев может стать новым Дзюбой? Зря вы их сравнили. Точно так же можно пытаться равнять меня и Златана Ибрагимовича. Соболев слабее во всём в разы: и ментально, и технически, и тактически, и с точки зрения исполнительского мастерства. Но это моё мнение, не знаю, чем руководствовались в «Зените». Раз Сергей Семак взял Соболева, значит, понимает, как его использовать. Все вопросы к петербуржцам. На мой взгляд, Кассьерра тоже сильнее россиянина», — приводит слова Орещука RT.