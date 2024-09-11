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«Выводы сделаны». Липецкий «Металлург» сообщил об увольнении главного тренера Ромащенко

«Выводы сделаны». Липецкий «Металлург» сообщил об увольнении главного тренера Ромащенко
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Липецкий «Металлург» на официальном сайте объявил об уходе главного тренера Максима Ромащенко.

«Контракт с Максимом Ромащенко расторгнут по инициативе клуба. Восемь матчей без побед при двух ничьих – худший старт «Металлурга» в истории. Выводы сделаны.

К ближайшей игре 13 сентября в подмосковном Домодедове с «Иртышом» из Омска команду будет готовить Дмитрий Бугаков. Вопрос о новом главном тренере пока открыт, возможны разные варианты.

Максима Юрьевича благодарим за работу и желаем успехов», — написано в заявлении клуба.

«Металлург» занимает последнее, 10-е место в турнирной таблице группы «Серебро» Леон Второй лиги. Команда набрала два очка за восемь матчей. На первой строчке располагается московская «Родина-2» (18).

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