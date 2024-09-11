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Гендиректор «Динамо» Мх Газизов заявил, что летняя трансферная кампания клуба завершена

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов заявил, что летняя трансферная кампания клуба завершена
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что летняя трансферная кампания клуба завершена. В то же время он не стал исключать неожиданные переходы в последний день летнего трансферного окна.

«Мы уже давно сказали, что наша трансферная кампания завершена. Но на флажке может произойти всё. Никогда не говори никогда, тем более если это касается трансферного окна. Может, появится какой-то интересный вариант.

Но я думаю, что это относится только к новостям на вход — вряд ли команду кто-то покинет», — сказал Шамиль Газизов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге закроется 12 сентября.

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