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Карсли ответил на вопрос, хотел ли бы он стать постоянным главным тренером сборной Англии

Карсли ответил на вопрос, хотел ли бы он стать постоянным главным тренером сборной Англии
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Временный главный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о работе в национальной команде.

«Как вы можете себе представить, это испытание. Не только для меня, но и для всего персонала. Мы показали самим себе, что можем это сделать, и мы можем реализовать то, что пытаемся. Мы можем воплощать идеи в жизнь, и игроки действительно хорошо откликнулись на наши просьбы.

Означает ли это, что я хочу получить эту работу? Определённо не буду этого говорить, я полностью спокоен по поводу сложившейся ситуации. Я должен хорошо выполнять свою работу», — приводит слова Карсли ВВС.

Сборная Англии занимает второе место в турнирной таблице группы 2 Лиги В Лиги наций. Команда набрала шесть очков за два матча. На первой строчке располагается Греция (6).

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