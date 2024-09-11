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Президент «Оренбурга»: клуб завершил трансферную кампанию, команду никто не покинет

Президент «Оренбурга»: клуб завершил трансферную кампанию, команду никто не покинет
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о работе клуба на трансферном рынке. Трансферное окно в Российской Премьер-Лиге закроется завтра, 12 сентября.

«Оренбург» завершил трансферную кампанию на вход и на выход. Команду никто не покинет. Конечно, что-то может произойти, но мы ничего не планируем», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала шесть очков за семь матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который набрал 17 очков. В ближайшем туре чемпионата России «Оренбург» сыграет с московским «Локомотивом» 14 сентября.

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