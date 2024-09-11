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Карпин тремя словами охарактеризовал поездку сборной России во Вьетнам

Карпин тремя словами охарактеризовал поездку сборной России во Вьетнам
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин тремя словами описал поездку национальной команда на учебно-тренировочный сбор во Вьетнаме. Напомним, российская сборная провела матч с вьетнамцами (3:0). А вот вторая запланированная игра с Таиландом была отменена из-за непогоды. Также Карпин рассказал, сколько заняла дорога на сбор во Вьетнаме.

– Валерий Георгиевич, cчитали, сколько часов вы провели в дороге за последнюю неделю?
– Ну, можем подсчитать. Сначала на автобусе из Ростова в Москву – 13 с половиной часов. День в Москве. Потом 10 часов в самолёте до Ханоя. 10 часов в самолёте обратно в Москву. И ещё 10 я добирался до Ростова. Выходит, 43 часа. Почти два дня из семи – в дороге.

– Какие три слова теперь будут ассоциироваться с Вьетнамом?
– Жара. Духота. Тайфун, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

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