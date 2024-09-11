Илич: может, следующий тренер «Пари НН» скажет: «Всё, что делал Саша до меня, — дерьмо»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался о работе в нижегородском клубе.

— Команда уже полностью поняла и приняла ваши требования?

— Реальный футбол — не Sony Station. Ты не можешь расставить игроков, как хочется, и управлять ими джойстиком. Футбол — это в том числе про эмоции, про моменты. И про класс исполнителей тоже. Например, Барко достаточно дать мяч, а дальше он разберётся. Мы учимся каждый день. Каким-то игрокам легко принять новые установки, а кому-то нужно время. Может быть, следующий тренер придёт и скажет: «Всё, что делал Саша до меня, — дерьмо». Но я уверен, что каждый тренер и игрок «Пари НН» отдаётся на свой максимум. Когда-то это хорошо получается, когда-то — не очень. Футбольная жизнь — она такая. Это не компьютер, здесь невозможно всё запрограммировать.

— Какой футбол вы хотите привить «Пари НН»?

— Тот, который позволит нам выигрывать каждый матч 6:0 (смеётся). Тогда я буду спокойно сидеть на скамейке, попивая водичку. А если серьёзно, футбол сегодня — это бизнес. Если у вас есть деньги, вы покупаете Мбаппе. С двумя-тремя Мбаппе вы выиграете Премьер-Лигу вне зависимости от того, кто будет тренером, — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Сашей Иличем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.