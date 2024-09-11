«У нас был разговор». Парфёнов заявил о желании поработать в «Спартаке»

Российский специалист Дмитрий Парфёнов заявил о желании поработать в московском «Спартаке», за который выступал в бытность футболистом. Накануне Парфёнов покинул пост главного тренера казахстанского «Актобе». Специалист отметил, что «Спартак» контактировал с ним по поводу возможной работы.

— Были ли у вас контакты со «Спартаком»?

— Да, разговор был. Контакты? Не буду называть фамилии, но контакт был в плане определённой беседы, но не более. Там не то чтобы руководители, а люди рядом с руководством. Был телефонный разговор.

— Хотели бы вы поработать в «Спартаке»?

— Любого спроси, он скажет: «Конечно». Да, я готов. Но разница во фразе «поработать» или «что‑то выиграть». Хочется, чтобы я не просто там побыл, а если браться, то надо побеждать, — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Матч ТВ».