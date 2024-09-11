«Можем смириться с этой ничьей». Форвард Германии Ундав — о матче с Нидерландами

Нападающий сборной Германии Дениз Ундав высказался о матче Лиги наций с национальной командой Нидерландов (2:2). Футболист отметился забитым мячом.

«Я доволен своим первым голом за сборную, но я был бы ещё счастливее, если бы мы набрали три очка в матче с действительно хорошей командой.

Мы начали плохо, но затем, после пропущенного гола, сыграли действительно хорошо. Мы контролировали ход игры, у нас были отличные моменты. Можем гордиться тем, как сыграли. После пропущенного гола просто продолжали делать то, что делали. У нас был план, и оставалось ещё почти 90 минут. К перерыву мы вели со счетом 2:1, так что у нас была хорошая возможность выиграть матч. Но мы можем смириться с этой ничьей», — приводит слова Ундава официальный сайт УЕФА.