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«Можем смириться с этой ничьей». Форвард Германии Ундав — о матче с Нидерландами

«Можем смириться с этой ничьей». Форвард Германии Ундав — о матче с Нидерландами
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Нападающий сборной Германии Дениз Ундав высказался о матче Лиги наций с национальной командой Нидерландов (2:2). Футболист отметился забитым мячом.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Германия
1:0 Рейндерс – 2'     1:1 Ундав – 38'     1:2 Киммих – 45+3'     2:2 Думфрис – 51'    

«Я доволен своим первым голом за сборную, но я был бы ещё счастливее, если бы мы набрали три очка в матче с действительно хорошей командой.

Мы начали плохо, но затем, после пропущенного гола, сыграли действительно хорошо. Мы контролировали ход игры, у нас были отличные моменты. Можем гордиться тем, как сыграли. После пропущенного гола просто продолжали делать то, что делали. У нас был план, и оставалось ещё почти 90 минут. К перерыву мы вели со счетом 2:1, так что у нас была хорошая возможность выиграть матч. Но мы можем смириться с этой ничьей», — приводит слова Ундава официальный сайт УЕФА.

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