Сауль Гуарирапа отправился на медосмотр для перехода в ЦСКА

Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа отправился на медосмотр перед переходом в московский ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Клубы продолжают переговоры, но приближаются к сделке.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 21-летний Сауль Гуарирапа провёл за «Сочи» девять матчей, в которых забил один мяч. В прошлом сезоне на его счету восемь голов в 10 матчах Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 13 очков за семь матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который заработал 17 очков. В ближайшем туре ЦСКА сыграет с «Зенитом» в субботу, 14 сентября.