Игрок Нидерландов Райан Гравенберх высказался о ничьей с Германией в Лиге наций

Полузащитник сборной Нидерландов Райан Гравенберх прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура Лиги наций с национальной командой Германии (2:2).

«Мы можем довольствоваться ничьей. У них были шансы на победу, но и у нас тоже, так что в итоге счёт 2:2 был нормальным.

Мы знали, что Германия будет сильным соперником. Иногда они осложняли нам жизнь и оказывали на нас сильное давление. Нам нужно было как-то выкручиваться, что мы и могли сделать, забросив на Брайана Бробби», — приводит слова Гравенберха официальный сайт УЕФА.

Сборная Германии занимает первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги 1 Лиги наций. Команда набрала четыре очка за два матча. Нидерланды (4) располагаются на второй строчке.