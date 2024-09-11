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Игрок Нидерландов Райан Гравенберх высказался о ничьей с Германией в Лиге наций

Игрок Нидерландов Райан Гравенберх высказался о ничьей с Германией в Лиге наций
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Полузащитник сборной Нидерландов Райан Гравенберх прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура Лиги наций с национальной командой Германии (2:2).

«Мы можем довольствоваться ничьей. У них были шансы на победу, но и у нас тоже, так что в итоге счёт 2:2 был нормальным.

Мы знали, что Германия будет сильным соперником. Иногда они осложняли нам жизнь и оказывали на нас сильное давление. Нам нужно было как-то выкручиваться, что мы и могли сделать, забросив на Брайана Бробби», — приводит слова Гравенберха официальный сайт УЕФА.

Сборная Германии занимает первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги 1 Лиги наций. Команда набрала четыре очка за два матча. Нидерланды (4) располагаются на второй строчке.

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