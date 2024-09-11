37-летний Веллитон выразил готовность вернуться в «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон заявил, что готов вернуться в московский клуб. Он отметил, что находится в хороших кондициях и много тренируется. Также бразилец иронично заявил, что он ещё молод.

«Что я бы делал, если бы „Спартак“ сейчас предложил вернуться? Моментально бы сказал: «Да!» У меня хорошая физическая форма, я постоянно тренируюсь, всё ещё молодой! Вот если бы ты был президентом, взял бы меня обратно?» — приводит слова Веллитона интернет-портал «Спорт-экспресс».

Веллитон сыграл за «Спартак» 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 голевых передач. Бразилец выступал за московскую команду с 2007 по 2014 год. Вместе с красно-белыми трижды становился вице-чемпионом Российской Премьер-Лиги.