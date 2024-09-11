Оласа: Кордоба — важный игрок для «Краснодара», но у нас есть кому его заменить

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о дисквалификации нападающего Джона Кордобы на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится в субботу, 14 сентября, в Краснодаре. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. Ранее Джон Кордоба получил красную карточку в матче 7-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом».

«Кордоба — важный игрок для нашей команды. Но у нас есть хорошие футболисты, которые смогут заменить его.

Что думаю о чемпионской гонке после семи туров? Впереди ещё достаточно игр в чемпионате, есть много сильных команд. Всё, что мы можем сделать, это идти от игры к игре и выигрывать», — приводит слова Оласы «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.