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Оласа: Кордоба — важный игрок для «Краснодара», но у нас есть кому его заменить

Оласа: Кордоба — важный игрок для «Краснодара», но у нас есть кому его заменить
Джон Кордоба
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о дисквалификации нападающего Джона Кордобы на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится в субботу, 14 сентября, в Краснодаре. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. Ранее Джон Кордоба получил красную карточку в матче 7-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кордоба — важный игрок для нашей команды. Но у нас есть хорошие футболисты, которые смогут заменить его.

Что думаю о чемпионской гонке после семи туров? Впереди ещё достаточно игр в чемпионате, есть много сильных команд. Всё, что мы можем сделать, это идти от игры к игре и выигрывать», — приводит слова Оласы «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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