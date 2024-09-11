Агент Тюкавина: Константину больше всего подходит чемпионат Испании

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о словах футболиста о желании попробовать себя в чемпионате Испании и снова сыграть вместе с Арсеном Захаряном, который выступает за «Реал Сосьедад».

«Костя просто имел в виду, что хочет попробовать свои силы в испанском чемпионате, а не в «Сосьедаде». Ему нравится чемпионат Испании. Мне кажется, что он ему больше всего и подходит. Ему нравится и Англия, но как сейчас туда попадёшь?» — приводит слова Сафонова Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Константин Тюкавин провёл семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также на счету нападающего одна игра в Фонбет Кубке России.