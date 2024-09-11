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Инвестор «Химок» Садыгов сообщил, что трансферная кампания клуба ещё не завершена

Инвестор «Химок» Садыгов сообщил, что трансферная кампания клуба ещё не завершена
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Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов сообщил, что подмосковный клуб ещё не завершил свою летнюю трансферную кампанию. Инвестор анонсировал ещё как минимум два подписания в «Химки». Также он оценил уровень пришедших ранее новичков.

«Достаточно много игроков приобрели в это трансферное окно. Но будем довольны, когда будет нормальный результат. Футболистами, которые пришли, мы довольны. Думаю, что ещё пару игроков заявим и закончим. Пока трансферная кампания не завершена — минимум два игрока присоединятся», — сказал Туфан Садыгов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге закроется завтра, 12 сентября.

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