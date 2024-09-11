Инвестор «Химок» Садыгов сообщил, что трансферная кампания клуба ещё не завершена

Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов сообщил, что подмосковный клуб ещё не завершил свою летнюю трансферную кампанию. Инвестор анонсировал ещё как минимум два подписания в «Химки». Также он оценил уровень пришедших ранее новичков.

«Достаточно много игроков приобрели в это трансферное окно. Но будем довольны, когда будет нормальный результат. Футболистами, которые пришли, мы довольны. Думаю, что ещё пару игроков заявим и закончим. Пока трансферная кампания не завершена — минимум два игрока присоединятся», — сказал Туфан Садыгов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге закроется завтра, 12 сентября.