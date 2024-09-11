Отец Даку: сыну не говорили об интересе «Спартака» и «Краснодара». «Рубин» принял решение

Фехми Даку, отец албанского нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, ответил на вопрос о будущем своего сына. По его словам, футболисту ничего не говорили об интересе к нему со стороны «Спартака» и «Краснодара». При этом сам «Рубин» уже принял решение сохранить Мирлинда в составе.

«Мирлинд несколько дней назад был дома, мы общались с ним по поводу интереса к нему ряда клубов. Я спрашивал его про «Спартак» и «Краснодар», но он сказал, что ничего не знает об этом, ему ничего не говорили.

Как мне сказал сын, «Рубин» принял решение — он остаётся в клубе. Мирлинд два дня назад вернулся в Казань и уже тренируется с командой», — приводит слова Фехми Даку интернет-портал Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что Даку может перейти в один из российских топ-клубов.