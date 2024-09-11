Саша Илич: я не топ-тренер, который может выбирать, кого тренировать

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич рассказал, почему согласился на предложение нижегородского клуба.

«Да, мы понимали, что есть риск вылета во второй дивизион. Но мне нравятся вызовы. Когда меня позвали в «Атромитос», они лежали на дне. Мы попробовали. Это футбольная жизнь: ты никогда не знаешь, что произойдёт завтра. Я не топ-тренер, который может выбирать, кого он хочет тренировать. Моя работа зависит от предложений: иногда они хорошие, иногда похуже. Это моя жизнь и моё видение тренерской профессии.

Конечно, ты рискуешь, принимая команду внизу таблицы. Намного проще сидеть дома на диване и рассказывать, какой ты крутой тренер. Я больше 25 лет был футболистом, доиграл до 42-х и сразу перешёл на тренерскую работу. Для меня очень важно работать постоянно и учиться каждый день и у всех.

А провалы бывают даже у топ-тренеров. Яркий пример — Раньери. В 2017 году он взял титул с «Лестером» в АПЛ, а через полгода был уволен. Никто же не скажет, что Раньери стал плохим тренером, он — один из лучших в истории. Но такое случается, это жизнь», — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Сашей Иличем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.