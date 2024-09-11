Саша Илич назвал противостояние в РПЛ, сравнимое с дерби «Партизана» и «Црвены Звезды»

Бывший полузащитник «Партизана» и сборных Югославии и Сербии Саша Илич ответил на вопрос о российском противостоянии, сопоставимом с белградским дерби (матчи «Партизана» и «Црвены Звезды»).

— Какое противостояние в РПЛ сопоставимо с белградским дерби?

— Я не знаю досконально историю российского футбола, но здесь достаточно много больших клубов. В моём представлении матчи ЦСКА — «Спартак» ближе всего по накалу и принципиальности к дерби Белграда. Но это только мои ощущения. Возможно, «Локомотив» сюда тоже можно отнести, — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В мае 2024 года 46-летний Саша Илич возглавил «Пари Нижний Новгород».

Полностью интервью с Сашей Иличем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.