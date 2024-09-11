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Тренер «Пари НН» Илич рассказал, чем Нижний Новгород напоминает Белград

Тренер «Пари НН» Илич рассказал, чем Нижний Новгород напоминает Белград
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался о городе Нижний Новгород.

«Я в порядке. Мне нравится местная погода. Когда светит солнце, это один из лучших городов мира. Нижний напоминает Белград: и там, и тут есть две реки, стрелка. Недавно я нашёл квартиру, могу выйти погулять. Хотя моя основная цель пребывания здесь — тренировать. А моя уверенность зависит от результатов. Надеюсь, дальше будет только лучше», — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала шесть очков за семь матчей.

Полностью интервью с Сашей Иличем читайте на «Чемпионате»:

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