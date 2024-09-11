Тренер «Пари НН» Илич назвал топ-3 великих футболистов, против которых играл

Бывший полузащитник сербского «Партизана» и испанской «Сельты» Саша Илич назвал великих футболистов, против которых играл.

«Когда я был в «Партизане», мы соперничали в Лиге чемпионов с «галактикос» из «Реала» — Зиданом, Роберто Карлосом, Бекхэмом. В Испании я играл против Месси и Роналдиньо. Несколько раз выходил против «Баварии», «Интера». Лично мне тяжелее всего было с Месси. Если составить топ-3, это будут Месси, Зидан и Роналдиньо.

Месси был рождён, чтобы быть лучшим в мире. Всё, что Месси делает на поле, просто гениально. Для меня он один из лучших футболистов в истории», — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Сашей Иличем читайте на «Чемпионате»: