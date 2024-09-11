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Ледяхов: «Спартак» угадал с трансфером Барко — это игрок высокого уровня

Ледяхов: «Спартак» угадал с трансфером Барко — это игрок высокого уровня
Эсекьель Барко
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Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о трансферах Рикарду Мангаша и Эсекьеля Барко в московский «Спартак».

«Если взяли Мангаша, значит, тренерский штаб потребовал игрока на эту позицию. Сообщали, что он может играть на трёх позициях. Если это качественный футболист, то почему бы и нет. Скорее всего, Амарал знает его сильные и слабые стороны. Было понимание, что поможет клубу.

Видно по результатам и показателям, что «Спартак» усилился достаточно неплохо. Показывают зрелищную игру. В этом году команда укомплектована. Точно угадали с трансфером Барко. Он демонстрирует, что игрок высокого уровня. Ведёт игру и неплохо готов физически. Но прошло всего два месяца в чемпионате. Петь дифирамбы ещё рано», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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