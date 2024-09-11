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Александр Соболев: я счастлив в «Зените»!

Александр Соболев: я счастлив в «Зените»!
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Новичок «Зенита» Александр Соболев заявил, что счастлив в клубе из Санкт-Петербурга. Он назвал сине-бело-голубых прекрасной командой с качественным подбором исполнителей. Также Соболев поблагодарил за тёплый приём в новом коллективе.

«Как проходят первые дни в „Зените“? Всё отлично, я счастлив! Прекрасная команда, в которой собраны качественные профессиональные футболисты. Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остаётся только начать приносить пользу команде», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. Александр будет выступать в составе чемпиона России под седьмым номером. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.

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