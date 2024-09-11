Рекордсмен «Партизана» Саша Илич не включил себя в топ-15 легенд клуба

Бывший футболист «Партизана» Саша Илич высказал мнение, что не входит в топ-15 игроков в истории сербского клуба.

— Если говорить о цифрах, то да, я сыграл больше всех матчей за клуб. Голов тоже забил немало. Мы взяли 11 трофеев, и я ими очень горжусь. Если отталкиваться от статистики, то да, я — легенда. Если же сравнивать с другими игроками, я — не в топе. Думаю, даже в 15 лучших не вхожу.

— Да ладно! А кто же тогда входит?

— Для меня лучший игрок «Партизана» всех времён — Момчило Вукотич. Он ушёл от нас три года назад. Потом — Педя Миятович, который после блистал в мадридском «Реале» и забивал в финале Лиги чемпионов. Из нового поколения назову Влаховича, Живковича, Лукича, Павловича. Много воспитанников «Партизана» играли в топовых клубах — «Реале», «Барселоне», «Манчестер Юнайтед». Это только игроки, которых вы знаете. Если же перечислять всех легенд клуба с момента его основания, мы только завтра закончим интервью, — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.