Ледяхов: у «Спартака» в этом сезоне больше шансов попасть в тройку РПЛ

Известный российский экс-футболист и тренер Игорь Ледяхов оценил турнирные перспективы московского «Спартака». По его мнению, в текущем сезоне у красно-белых неплохие шансы на попадание в тройку призёров.

«Команда показывает зрелищную игру. Самое главное, что Станковичу удалось сбалансировать команду во всех линиях. «Спартак» хорошо обороняется, но и много атакует. Начал забивать Угальде, Барко неплохо выглядит, Бонгонда неплох. Это главная заслуга Станковича, что нашёл баланс. Всегда рассчитываем увидеть «Спартак» в топ-3. Неплохо начали, набирают очки. Команда должна бороться за топ-3. В этом сезоне больше шансов попасть в тройку», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.