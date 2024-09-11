Илич: Николич вывел «Локомотив» в ЛЧ, с ЦСКА он тоже будет бороться за золото РПЛ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался о Марко Николиче, возглавляющем московский ЦСКА.

— Вы поиграли у Николича. Какой Марко тренер, требовательный?

— С Николичем я взял свой последний титул в «Партизане». Марко — отличный человек и тренер. Мы очень близки с ним и всем его штабом. Также он принёс много пользы российскому футболу — взял Кубок с «Локомотивом», вывел команду в Лигу чемпионов. Думаю, и с ЦСКА он будет бороться за первое место в Премьер-Лиге. О нём и его работе у меня только наилучшие воспоминания, — сказал Илич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала шесть очков за семь матчей. ЦСКА (13) находится на пятой строчке. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (17).