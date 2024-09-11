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Молодой лидер «Локомотива» Батраков высказался о желании поиграть в Европе

Молодой лидер «Локомотива» Батраков высказался о желании поиграть в Европе
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о желании переехать в Европу. Он признался, что мечтает поиграть в «Барселоне», но пока сконцентрирован на выступлениях в России.

— У вас есть желание попробовать свои силы в европейских лигах?
— Конечно, в мечтах это есть. Но на данный момент хочу закрепиться в основном составе «Локомотива», провести несколько хороших сезонов, показать результат на длинной дистанции. Только потом можно будет думать о Европе. Сейчас все мысли связаны с «Локомотивом». Надо работать, прогрессировать и приносить пользу команде.

— Есть ли клуб, в который были бы готовы пойти пешком?
— Наверное, «Барселона», — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

Напомним, Батраков провёл в текущем сезоне девять матчей за «Локомотив» и записал на свой счёт восемь результативных действий (три гола и пять ассистов).

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