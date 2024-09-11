Защитник «Спартака» перейдёт в «Сочи» — источник

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов продолжит карьеру в «Сочи». Игрок перейдёт в южную команду на правах аренды до конца текущего сезона, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что у «Спартака» будет возможность вернуть Маслова в зимнее трансферное окно. Основную часть зарплаты Павлу будет платить «Сочи».

Если вдруг переход Маслова в стан сочинцев сорвётся, то за подписание игрока поборются махачкалинское «Динамо» и «Ахмат».

Напомним, в сезоне-2023/2024 Маслов провёл за «Спартак» девять матчей во всех турнирах (пять — в Кубке России, четыре — в Российской Премьер-Лиге) и не отметился результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника красно-белых в € 800 тыс.