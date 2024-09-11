В «Ростове» прокомментировали новость, что Глебов останется в клубе в это трансферное окно

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал новость о том, что Данил Глебов не покинет команду в летнее трансферное окно, которое закроется уже завтра, 12 сентября. Ранее СМИ сообщали об интересе к Глебову со стороны ЦСКА, «Динамо» и «Спартака».

— Пишут, что Глебов точно остаётся в «Ростове», несмотря на интерес ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».

— На заборе тоже много чего пишут. Зачем мне сейчас комментировать это? Трансферное окно закроется — поговорим.

— Про диалог со «Спартаком» говорил и президент «Ростова».

— Тогда задавайте вопросы президенту. Без комментариев, останется ли Глебов в «Ростове» этим летом, — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.