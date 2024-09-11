Криштиану Роналду: «Манчестер Юнайтед» нуждается в перестройке

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался об английском «Манчестер Юнайтед».

«Как я уже говорил, «Манчестер Юнайтед», на мой взгляд, нуждается в перестройке. Тренер говорит, что команда не может бороться за победу в чемпионате и Лиге чемпионов. Тренер «Манчестер Юнайтед» не может так говорить. Он может думать: «Может быть, у нас и нет такого потенциала, но я не могу этого сказать. Мы будем стараться. Мы должны попробовать».

Если тен Хаг послушает Руда [ван Нистелроя], возможно, это поможет. Я думаю, это может сильно помочь, потому что он знает клуб, а клуб должен прислушиваться к тем парням, которые там были. К тебе (Рио Фердинанду. — Прим. «Чемпионата»), Рою Кину, Полу Скоулзу или Гари Невиллу, к кому угодно, сэру Алексу Фергюсону. Нельзя перестроить клуб, не обладая знаниями. Не тех парней, которые работают в офисе», — приводит слова Роналду Daily Mail со ссылкой на подкаст Rio Ferdinand Presents.