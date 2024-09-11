Шикунов: Мангаша просто так не брали бы в «Спартак» — он сильнее некоторых игроков

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о трансфере защитника Рикарду Мангаша в команду красно-белых.

«Хлусевич может играть на позиции правого защитника, поэтому после Рябчука Мангаш — второй левый защитник. Никаких проблем нет. «Спартак» посмотрел на Мангаша и решил, что он нужен команде и выше уровнем, чем некоторые другие игроки красно-белых. Мангаша просто так не брали бы», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вчера, 10 сентября, «Спартак» объявил о трансфере 26-летнего защитника из «Витории Гимарайнш». Срок контракта португальского футболиста со «Спартаком» рассчитан на два года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 4 млн.