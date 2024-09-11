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Батраков рассказал, что перенял от Дзюбы в «Локомотиве»

Батраков рассказал, что перенял от Дзюбы в «Локомотиве»
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Футболист «Локомотива» Алексей Батраков высказался о бывшем одноклубнике Артёме Дзюбе. Молодой игрок рассказал, какую черту перенял у опытного российского форварда.

«Было приятно играть вместе с таким, по меркам российского футбола, великим игроком. Мне понравилось то время, которое мы находились вместе в команде. Вот у него точно менталитет победителя — Артём всегда заточен на победу. Даже когда на тренировке играли в мини-футбол, Артём всегда хотел победить. Эта черта в нём подкупает. Что-то от этого чуть-чуть перенял у него — имею в виду желание всегда добиваться победы. Это важное качество, потому что с тренировок потом всё переносится на игру», — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба покинул «Локомотив» по окончании срока контракта. Артём до сих пор пребывает в статусе свободного агента. Трансферное окно в РПЛ закрывается завтра, 12 сентября.

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