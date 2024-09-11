Шикунов: если Джикия и Дзюба не найдут клубы сейчас, это всё, конец карьеры

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о ситуации Георгия Джикии и Артёма Дзюбы. Оба российских футболиста до сих пор находятся без команды. Летнее трансферное окно в российском футболе закроется уже завтра, 12 сентября.

«Если Джикия и Дзюба не найдут клубы сейчас — это всё, конец карьеры. Но, возможно, они успеют с кем-то подписать контракт сегодня. Хотя бы на полгода, чтобы получить игровую практику. А уже потом — искать что-то более серьёзное. Но очень странно, что оба футболиста ничего не нашли в это трансферное окно», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Джикия остаётся свободным агентом после ухода из «Спартака», а Дзюба — после ухода из «Локомотива».