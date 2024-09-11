Шикунов: «Сьон» — последний клуб в футбольной карьере Антона Миранчука

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о переходе российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Думаю, что «Сьон» — последний клуб в футбольной карьере Антона Миранчука. Но, может, он через «Сьон» хочет найти более серьёзную команду. Антон захотел попробовать себя в Европе, ведь многие другие футболисты пробуют и хотят туда уехать. У всех гуляет такая мысль. Возможно, Алексей Миранчук сказал брату: «Приезжай и попробуй в Европе, а потом я перевезу тебя в Америку», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее 28-летний Антон Миранчук покинул московский «Локомотив» после завершения срока контракта.