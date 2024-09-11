Гендиректор «Пари НН»: на флажке трансферного окна от нас надо ожидать новостей

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о работе клуба на трансферном рынке. Трансферное окно в Российской Премьер-Лиге закроется завтра, 12 сентября.

— Закончена ли трансферная кампания для «Пари НН» или на флажке можно ещё ждать новостей?

— Надо ожидать. Обычно на флажке трансферного окна клубы что-то говорят, объявляют, мы здесь не исключение, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала шесть очков за семь матчей. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит», который заработал 17 очков.