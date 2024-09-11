В «Пари НН» высказались о летней трансферной кампании клуба

Генеральный директор «Пари НН» Мелик-Гусейнов высказался о летней трансферной кампании нижегородского клуба. Он признался, что «Пари НН» не сумел реализовать все свои трансферные желания. Летнее трансферное окно в РПЛ закроется уже завтра, 12 сентября.

«Если бы я сказал, что мы провели лето так, как мы хотели, наверное, соврал бы. Планы на 100% никогда не реализуются, потому что они максимально амбициозные, а дальше всё зависит от переговорных позиций, людей, их мнений и так далее. Но мы считаем, что лето прошли достаточно уверенно в плане усилений. Команда переживает период трансформации, это всегда болезненно, но мы прошли его не так болезненно, как могли бы», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.