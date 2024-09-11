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Агент — об Антоне Миранчуке: гранды РПЛ не взяли русского, а легионерам щедро насыпают

Агент — об Антоне Миранчуке: гранды РПЛ не взяли русского, а легионерам щедро насыпают
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Футбольный агент Роман Орещук обозначил своё непонимание ситуации с отъездом Антона Миранчука в швейцарский «Сьон». Агент считает, что топ-клубы РПЛ вполне могли потянуть финансовые запросы россиянина вместо того, чтобы платить большие зарплаты легионерам.

«Уверен, спрос на Миранчука в РПЛ имелся. И немаленький. Но не каждый клуб способен потянуть условия, которые выдвигал Миранчук. Судя по тому, что с отечественными грандами Миранчук не договорился, они были не готовы удовлетворить его запросы.

Российские гранды считают деньги? Нет. Поверьте, там способны дать и больше. Только я не понимаю, почему русскому парню отказали, а легионерам щедро насыпают. Для меня это загадка. Первая шестёрка коллективов РПЛ спокойно бы потянула запросы Миранчука», — приводит слова Орещука RT.

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