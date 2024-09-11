Игорь Шалимов: на данный момент Кордоба сильнее Соболева

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о возможном переходе нападающего Джона Кордобы из «Краснодара» в московский «Спартак». Шалимов сравнил Кордобу с форвардом Александром Соболевым, который ранее перешёл из «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит».

«Не считаю Кордобу лучшим форвардом РПЛ — скорее, он входит в топ-3. Но очевидно, что «Спартак» искал сильного большого форварда и на данный момент он сильнее Соболева — просто потому, что Соболев не играл в начале сезона. Кроме того, Соболев в «Спартаке» играл, на мой взгляд, неправильно, снижая свой потенциал — спиной к воротам, не в створе. Пока из очевидных преимуществ Кордобы перед Соболевым я бы выделил скорость.

И если ты берёшь форварда за 15 миллионов с огромной зарплатой, ни о какой адаптации нельзя говорить — надо выдавать то же, что делает Барко с первого же матча. То есть от Кордобы «Спартак» был бы вправе ожидать как минимум 15 голов до конца сезона», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».