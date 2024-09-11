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Карпин назвал состав, который планировал выпустить на матч России с Таиландом

Карпин назвал состав, который планировал выпустить на матч России с Таиландом
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал состав, который планировал выпустить на товарищеский матч с Таиландом. Напомним, российская сборная провела матч с вьетнамцами (3:0). А вот вторая запланированная игра с Таиландом была отменена из-за непогоды. На Ханой (столицу Вьетнама) надвигался крупный тайфун. Людям рекомендовали запастись едой и не выходить на улицу.

«Все те, кто не играл с Вьетнамом, должны были выйти на матч с Таиландом. Сафонов, Сильянов, Осипенко, Хлусевич, Самошников, Баринов, Глебов, Батраков, Садулаев, Мостовой, Тюкавин.

Все, кто не играл с Вьетнамом, очень расстроились. Я думаю, что для каждого футболиста сыграть за сборную – это честь. У Батракова, например, сорвался дебют. Я уверен, что он очень его ждал», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

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