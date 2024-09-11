Карпин объяснил, зачем сборной России нужны товарищеские матчи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, зачем национальной команде нужны учебно-тренировочные сборы и товарищеские матчи в условиях международного отстранения.

«В чём польза проведения таких сборов? Нам важно увидеться с футболистами, чтобы они вспомнили наши требования в игровом плане. И, конечно, важно делать это регулярно. Тем игрокам, которые были на сентябрьском сборе, в октябре будет уже намного проще. Не хотел бы никого выделять. Кто-то сыграл больше времени, кто-то меньше. Все себя хорошо проявили», — приводит слова Валерия Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, российская сборная на сентябрьском сборе провела матч с вьетнамцами (3:0). А вот вторая запланированная игра с Таиландом была отменена из-за непогоды. На Ханой (столицу Вьетнама) надвигался крупный тайфун. Людям рекомендовали запастись едой и не выходить на улицу.