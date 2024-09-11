Гранат: Дзюбе и Джикии ради контрактов надо пожертвовать финансовыми требованиями

Бывший российский футболист Владимир Гранат высказался о статусе свободных агентов Артёма Дзюбы и Георгия Джикии.

«Мне кажется, что Дзюбе и Джикии ради контракта с командой надо чем-то жертвовать, потому что всё упирается в их финансовые требования. Карьера футболиста невечная, надо играть. Чем больше, тем лучше. Возможно, большинство команд РПЛ укомплектовано, а Джикия в качестве футболиста с большими амбициями не хочет идти в клубы поменьше или уезжать из Москвы. Но если он не найдёт клуб, то Джикия будет полгода заниматься индивидуально. После такого перерыва Георгию будет тяжелее найти клуб, чем возобновить свою футбольную карьеру. С его мастерством это дело времени», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.