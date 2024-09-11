Александр Гришин: «Сьон» — последний большой контракт для Антона Миранчука

Российский тренер Александр Гришин высказался о переходе российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Думаю, переход в «Сьон» — это последний большой контракт для Антона Миранчука. Это вариант от безысходности, ведь клуб не играет в еврокубках и по швейцарским меркам является средней командой.

Миранчуку надо играть, если бы он пропустил полгода, то это было бы очень много для футболиста. Всем понятно, что надо играть в хорошем клубе РПЛ, в том же «Локомотиве». Но все знают, что Миранчуку в «Сьоне» не дадут таких денег, как в России. Поэтому можно сказать, что со «Сьоном» не угадали», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее 28-летний Антон Миранчук покинул московский «Локомотив» после завершения срока контракта.