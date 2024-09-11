«Соболев хочет доказать всем, какой он футболист». В «Зените» высказались о новом форварде

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о новом нападающем команды Александре Соболеве. По словам функционера, форвард пытается доказать всем и самому себе, какой он футболист. Также Медведев высказался о дебюте Соболева в товарищеской игре с «Кайратом».

— Мы его подписали на 30 секунд [в хоккейный СКА], но он тут же перешёл в «Зенит» (смеётся).

— Когда ожидается его дебют?

— Он в товарищеском матче уже дебютировал, практически полностью его отыграл. Участвовал в двух голевых комбинациях. Ему нужно засчитать передачу, после его удара был забит гол. Самое главное, что он работает и хочет доказать всем и себе, какой он футболист, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.