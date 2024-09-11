Александр Гришин: думаю, Дзюба закончил с футболом, для нападающего у него не тот возраст

Российский тренер Александр Гришин высказался о будущем бывшего нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы. В настоящее время Дзюба находится в статусе свободного агента.

«Думаю, Артём Дзюба уже закончил с футболом. Для нападающего не тот возраст. Дзюба никогда не был быстрым футболистом, а сейчас — совсем медленный. Если в защите можно как-то играть за счёт позиции, то в нападении при потери скорости играть очень тяжело. Ведь в нападении нужно бежать и отбирать. Никакой клуб не подпишет футболиста, который хорошо играет только головой. Этого мало», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее 36-летний Артём Дзюба покинул «Локомотив» после завершения срока контракта.