Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: мы отдали за Агаларова в разы меньше € 1 млн

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о переходе в команду 24-летнего нападающего Гамида Агаларова из «Ахмата». Ранее функционер работал с футболистом в «Уфе».

«Мы в «Уфе» интенсивно работали с Гамидом. Я хорошо его знаю как человека и футболиста. Знаком с его возможностями. Мы надеемся, что он наберёт форму и будет помогать команде. У меня в этом нет никаких сомнений. Надо чуть-чуть подождать. Он будет радовать болельщиков Дагестана.

Отдали за него € 1 млн? В разы меньше одного миллиона. В сделке участвуют две стороны, будет правильно, если промолчим», — приводит слова Газизова Metaratings.

Агаларов является воспитанником махачкалинского «Анжи». 24-летний нападающий был игроком «Ахмата» с лета 2022 года. В этом сезоне 24-летний форвард забил два гола в шести матчах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.