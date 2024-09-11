Шалимов: Миранчук захотел не только поиграть в Европе, но и пожить там

Известный отечественный тренер Игорь Шалимов высказался о переходе российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон». Экс-футболист «Локомотива» подписал с новым клубом контракт до лета 2026 года.

«Чемпионат Швейцарии — это не топ-5 Европы. Конечно, надо делать скидку на время, — но вспоминаю, как я туда пришёл в аренду из «Интера» — в «Лугано» — мне казалось, что играть там очень легко, по сравнению с Серией А, хотя мы тогда в еврокубках прошли «Интер».

И вижу ситуацию так — Антон просто захотел не только поиграть в Европе, но и пожить там. Ситуация, на мой взгляд, схожа с тем выбором, который около года назад сделал Далер Кузяев», — приводит слова Игоря Шалимова интернет-портал «РБ Спорт».